Трое пострадавших при ЧП с L-410 в Иркутской области находятся в реанимации

Трое пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области находятся в реанимации.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«В стационаре находятся 11 человек, трое в тяжёлом состоянии в реанимации, у троих состояние легкой степени тяжести, остальные — средней», — рассказали в правительстве.

Отмечается, что одну пациентку отпустили домой.

Ранее в МЧС сообщили, что 12 человек пострадали и четыре человека погибли в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.