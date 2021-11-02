«Могу назвать его другом»: Медведев и Джокович обменялись комплиментами перед «Мастерсом» в Париже

Во вторник два первых номера рейтинга ATP Новак Джокович и Даниил Медведев начинают выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже. Накануне теннисисты провели совместную тренировку, а также много говорили друг о друге в интервью. Россиянин признался, что может назвать серба другом и в некоторых вопросах с ним солидарен. Новак, в свою очередь, выделил сильные стороны Даниила, а также рассказал о целях на концовку сезона.

Далеко не всегда борьба лидеров в том или ином виде спорта говорит о соперничестве и неприязни в жизни. Да, есть такие примеры, как сложные взаимоотношения российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Или уже всем приевшееся соперничество Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо, распространяющееся далеко за пределы лыжной трассы.

В теннисе такими антиподами считаются Даниил Медведев и Новак Джокович. Спортсмены борются за первый номер в рейтинге ATP. Однако отношения лидеров за пределами корта, как оказалось, очень тёплые.

В пятницу официальный Twitter Aссоциации теннисистов-профессионалов опубликовал видео совместной тренировки первой и второй ракеток мира, которая состоялась в Академии Патрика Муратоглу. На мероприятие пригласили VIP-гостей, среди которых был чемпион мира по футболу Дидье Дешам. Теннисисты провели около двух часов на корте и даже сыграли один сет, который остался за россиянином.

Чуть позже Медведев поделился впечатлениями от тренировки и признался, что давно не работал с Новаком.

«С тех пор как я вошёл в первую десятку мирового рейтинга, не играл с ним на тренировках. Не знал, чего ожидать, много он тренировался до этого или нет. Планировал, что это будет хорошая тренировка, и всё сложилось замечательно. После пообщались 15—20 минут. Мне нравится с ним беседовать. Думаю, могу назвать его другом. Редко бывает так, что первый и второй номер тренируются вместе», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

После финала US Open Даниил признался, что много работал с психологом, но значительно больше ему помогли слова, сказанные Джоковичем.

Также Даниил солидарен с Новаком в вопросе обязательной вакцинации от коронавируса перед очередным турниром серии «Большого шлема» — Australian Open. По мнению спортсменов, теннис — это индивидуальный вид спорта. В нём не принято раскрывать медицинские данные, потому что тогда у соперников появится информация о твоих возможных слабостях. Как считает Медведев, вакцинация — это личное решение и причин раскрывать эту информацию нет. Поэтому россиянин отмечает в интервью, что хочет сыграть в Австралии, но не подтверждает, точно ли его можно будет там увидеть.

В свою очередь, Джокович очень тепло высказывается об игре Медведева. Он считает, что Даниил существенно прибавил за последнее время. А его сильная сторона — невероятная подача: когда россиянин ловит ритм, процент попадания первым мячом становится очень высоким. По мнению серба, это самая сильная сторона игры Даниила, поэтому для него совсем не удивительно, что тот выиграл US Open.

Рассуждая о задачах на остаток сезона, Джокович отметил, что хочет победить в чемпионской гонке и успешно выступить со сборной Сербии в Кубке Дэвиса, который пройдёт с 25 ноября по 5 декабря сразу в трёх городах: Инсбруке, Мадриде и Турине.

«Под конец года первое место в рейтинге колеблется между Медведевым и мной. Но я нахожусь в довольно хорошем положении. Очевидно, что удержать эту позицию — одна из главных целей сезона, равно как и постараться преуспеть со сборной Сербии на Кубке Дэвиса. Надеюсь, я смогу успешно завершить сезон и быть первым по его итогам», — признался Джокович.

Добиться первой из двух поставленных целей теннисист может уже на этой неделе на «Мастерсе» в Париже. На турнире Новак получит шанс встретиться с Даниилом только в финале, поскольку спортсмены посеяны в разных частях сетки. При этом сербу совсем необязательно выигрывать во Франции. Есть множество раскладов, при которых он останется первым. Например, если Медведев не выйдет в четвертьфинал.

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И если россиянин после US Open принял участие в двух турнирах, пусть и выступил не очень ярко, то серб целенаправленно готовился к Парижу. Этот фактор немного беспокоил Джоковича перед «Мастерсом». По его мнению, отсутствие игровой практики может отрицательно сказаться на старте турнира.

«Я рад вернуться в тур. Я хорошо потренировался в последние пару недель. За прошедшие годы я добился крупных успехов в Париже, это даёт мне основания полагать, что я смогу преуспеть здесь, далеко продвинуться по сетке. При этом отсутствие игровой практики может оказаться для меня опасным. Я собираюсь начать первый матч с высоким темпом и набирать форму по ходу встречи. Надеюсь, я одержу в ней победу, разыграюсь и буду чувствовать себя комфортно на корте», — объяснил сербский теннисист.

Медведеву также интересно, кто займёт два оставшихся места на итоговом турнире ATP. На данный момент основные претенденты — Каспер Рууд, Янник Синнер и Хуберт Хуркач.