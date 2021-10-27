«Аслан смотрелся очень хорошо»: Южный о победе Карацева, состоянии Медведева и шансах России на Кубке Дэвиса

У Даниила Медведева хорошие шансы выиграть итоговый турнир ATP. Об этом в интервью RT заявил двукратный обладатель Кубка Дэвиса теннисист Михаил Южный. По его словам, второй ракетке мира потребовался небольшой отдых перед окончанием сезона. Специалист также отметил, что Аслан Карацев смотрелся уверенно на Кубке Кремля и будет стараться пробиться в Турин до последнего, посетовал на отсутствие болельщиков в Санкт-Петербурге из-за локдауна и оценил шансы сборной России на победу в Кубке Дэвиса.

— Даниил Медведев после поражения от Григора Димитрова на турнире в Индиан-Уэллсе признался, что устал, поэтому снялся с Кубка Кремля. Трёх недель ему будет достаточно, чтобы восстановиться перед «Мастерсом» в Париже?

— У Даниила хорошая, профессиональная команда, налажен тренировочный процесс. Он сам очень ответственно подходит к делу, поэтому я думаю, что это взвешенное решение. Значит, действительно стоило отдохнуть. Что касается поездки в Москву, пара дней в столице вряд ли как-то негативно повлияет на подготовку.

— Физическое состояние Медведева в конце года не вызывает вопросов?

— Сложно говорить о его функциональной готовности по последним неделям. После US Open Даниил принял участие только в двух турнирах. На выставочном Кубке Лейвера он провёл всего один матч, в отличие от того же Андрея Рублёва, который трижды выходил на корт — и очень быстро разобрался с Денисом Шаповаловым. А затем был Индиан-Уэллс, где Медведев завершил борьбу в 1/8 финала, отдав восемь геймов подряд, что для него большая редкость.

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— Насколько велики его шансы побороться за победу на итоговом турнире ATP?

— Думаю, что Медведев может выиграть в Турине. В отличие от ряда других теннисистов, Даниил уже обеспечил себе участие в турнире и планомерно к нему готовится. При этом ещё не все восемь участников определены. Многие теннисисты сейчас будут выкладываться на оставшихся турнирах в Петербурге, Вене, Стокгольме и Париже, чтобы попасть в число восьми лучших. В результате физически могут подойти к нему не в самой лучшей форме. Вообще, конец сезона обычно очень непредсказуем.

— Одним из претендентов на попадание в Турин является Аслан Карацев. Как вы считаете, он сможет удивить?

— В нашем мире возможно всё. Но, как мне кажется, задача очень непростая. Ему, получается, нужно выигрывать чуть ли не все последующие матчи. Может быть, победы на «Мастерсе» в Париже и будет достаточно. Однако там будут очень серьёзные соперники.

— Одно дело — выиграть Кубок Кремля, а совсем другое — «Мастерс» в Париже...

— Именно. Будет очень сложно. Хотя все мы помним, как Аслан выстрелил на Australian Open и после начал взбираться в рейтинге всё выше и выше.

— За Карацевым мы пристально следим только последний год. Можно ли назвать хард идеально подходящим для него покрытием?

— В закрытых помещениях Аслан смотрелся очень хорошо. Поэтому я думаю, что на оставшихся турнирах, которые также пройдут на харде, он будет показывать приличный теннис.

— Неудачно сложился Кубок Кремля для Андрея Рублёва. Он уступил французу Адриану Маннарино в первом же матче. Сказалась слишком маленькая пауза между турнирами в Москве и Индиан-Уэллсе?

— Сложно сказать, не находясь внутри и не зная ситуацию. По косвенным признакам, действительно, можно сделать такой вывод. В Индиан-Уэллсе вместе с Карацевым в паре они выложились и дошли до финала. С другой стороны, у Аслана было столько же дней на отдых и он показал совсем другой результат — выиграл Кубок Кремля.

— На этой неделе проходит турнир ATP в Санкт-Петербурге. Вам нравилось выступать в городе на Неве больше, чем в Москве. Почему?

— Сложно объяснить. Это моё субъективное впечатление. Хотя в Москве меня тоже всегда очень тепло встречали и эмоционально поддерживали. Но нужно понимать, что сейчас другое время. Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений соревнования и атмосфера становятся другими.

— Турнир в Санкт-Петербурге как раз выпал на локдаун в России. Приходилось ли вам по ходу карьеры выступать при пустых трибунах?

— Совсем без болельщиков, конечно, нет. Но были матчи, на которые приходило совсем мало зрителей. Атмосфера на корте сразу совсем другая. Ощущается пустота, отсутствуют энергетика, поддержка. Играть в таких условиях намного сложнее.

— В прошлом году из-за отмены большого числа соревнований в Северной столице удалось провести турнир категории ATP-500. Как думаете, реально ли было сохранить статус?

— К сожалению, в данной ситуации далеко не всё зависит от организаторов. Решение принимает ATP. Знаю, что Петербург давно готов и хочет проводить соревнования более высокого статуса, переговоры ведутся.

— Сразу после итогового турнира ATP нас ждёт Кубок Дэвиса. В понедельник был объявлен состав сборной России. В него вошли Медведев, Рублёв, Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Как думаете, они все выступят или будут изменения?

— Сложно представить, что в данном списке будут какие-то изменения. В состав, по сути, вошли все наши лучшие теннисисты. Больше некому играть. Если кто-то будет не готов выступить, то придётся справляться без него. Два года назад играли без Медведева, но показали достойный результат, добравшись до полуфинала.

— На что может рассчитывать команда в этом году?

— Конечно же, от сборной России будут ждать только победы.

Наши ребята хорошо выступают и приучили к самым высоким результатам. Тем более что в начале года уже была командная победа в Австралии на Кубке ATP. Однако, повторюсь, конец сезона — очень непредсказуемый период по результатам.

— Какие команды обращают на себя внимание помимо?

— На самом деле в Кубке Дэвиса их достаточно много: это Италия с Маттео Берреттини, Сербия с Новаком Джоковичем и Филипом Крайиновичем, Канада с Денисом Шаповаловым, Германия с Михаилом Зверевым. Испанию я бы также не стал сбрасывать со счетов. Из-за травмы в турнире не сыграет Рафаэль Надаль, но состав у команды очень приличный.

— Вы несколько раз подчеркнули, что конец года часто складывается непредсказуемо. Причина в усталости?

— Да, причём накапливается не только физическая, но и психологическая усталость. Конечно, всё это будет влиять на результаты спортсменов. Поэтому делать сейчас прогнозы на предстоящие турниры — это всё равно что гадать на кофейной гуще.