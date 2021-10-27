«Аслан смотрелся очень хорошо»: Южный о победе Карацева, состоянии Медведева и шансах России на Кубке Дэвиса
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
— Даниил Медведев после поражения от Григора Димитрова на турнире в Индиан-Уэллсе признался, что устал, поэтому снялся с Кубка Кремля. Трёх недель ему будет достаточно, чтобы восстановиться перед «Мастерсом» в Париже?
— У Даниила хорошая, профессиональная команда, налажен тренировочный процесс. Он сам очень ответственно подходит к делу, поэтому я думаю, что это взвешенное решение. Значит, действительно стоило отдохнуть. Что касается поездки в Москву, пара дней в столице вряд ли как-то негативно повлияет на подготовку.
— Физическое состояние Медведева в конце года не вызывает вопросов?
— Сложно говорить о его функциональной готовности по последним неделям. После US Open Даниил принял участие только в двух турнирах. На выставочном Кубке Лейвера он провёл всего один матч, в отличие от того же Андрея Рублёва, который трижды выходил на корт — и очень быстро разобрался с Денисом Шаповаловым. А затем был Индиан-Уэллс, где Медведев завершил борьбу в 1/8 финала, отдав восемь геймов подряд, что для него большая редкость.
— Насколько велики его шансы побороться за победу на итоговом турнире ATP?
— Думаю, что Медведев может выиграть в Турине. В отличие от ряда других теннисистов, Даниил уже обеспечил себе участие в турнире и планомерно к нему готовится. При этом ещё не все восемь участников определены. Многие теннисисты сейчас будут выкладываться на оставшихся турнирах в Петербурге, Вене, Стокгольме и Париже, чтобы попасть в число восьми лучших. В результате физически могут подойти к нему не в самой лучшей форме. Вообще, конец сезона обычно очень непредсказуем.
— Одним из претендентов на попадание в Турин является Аслан Карацев. Как вы считаете, он сможет удивить?
— В нашем мире возможно всё. Но, как мне кажется, задача очень непростая. Ему, получается, нужно выигрывать чуть ли не все последующие матчи. Может быть, победы на «Мастерсе» в Париже и будет достаточно. Однако там будут очень серьёзные соперники.
— Одно дело — выиграть Кубок Кремля, а совсем другое — «Мастерс» в Париже...
— Именно. Будет очень сложно. Хотя все мы помним, как Аслан выстрелил на Australian Open и после начал взбираться в рейтинге всё выше и выше.
— За Карацевым мы пристально следим только последний год. Можно ли назвать хард идеально подходящим для него покрытием?
— В закрытых помещениях Аслан смотрелся очень хорошо. Поэтому я думаю, что на оставшихся турнирах, которые также пройдут на харде, он будет показывать приличный теннис.
— Неудачно сложился Кубок Кремля для Андрея Рублёва. Он уступил французу Адриану Маннарино в первом же матче. Сказалась слишком маленькая пауза между турнирами в Москве и Индиан-Уэллсе?
— Сложно сказать, не находясь внутри и не зная ситуацию. По косвенным признакам, действительно, можно сделать такой вывод. В Индиан-Уэллсе вместе с Карацевым в паре они выложились и дошли до финала. С другой стороны, у Аслана было столько же дней на отдых и он показал совсем другой результат — выиграл Кубок Кремля.
— На этой неделе проходит турнир ATP в Санкт-Петербурге. Вам нравилось выступать в городе на Неве больше, чем в Москве. Почему?
— Сложно объяснить. Это моё субъективное впечатление. Хотя в Москве меня тоже всегда очень тепло встречали и эмоционально поддерживали. Но нужно понимать, что сейчас другое время. Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений соревнования и атмосфера становятся другими.
— Турнир в Санкт-Петербурге как раз выпал на локдаун в России. Приходилось ли вам по ходу карьеры выступать при пустых трибунах?
— Совсем без болельщиков, конечно, нет. Но были матчи, на которые приходило совсем мало зрителей. Атмосфера на корте сразу совсем другая. Ощущается пустота, отсутствуют энергетика, поддержка. Играть в таких условиях намного сложнее.
— В прошлом году из-за отмены большого числа соревнований в Северной столице удалось провести турнир категории ATP-500. Как думаете, реально ли было сохранить статус?
— К сожалению, в данной ситуации далеко не всё зависит от организаторов. Решение принимает ATP. Знаю, что Петербург давно готов и хочет проводить соревнования более высокого статуса, переговоры ведутся.
— Сразу после итогового турнира ATP нас ждёт Кубок Дэвиса. В понедельник был объявлен состав сборной России. В него вошли Медведев, Рублёв, Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Как думаете, они все выступят или будут изменения?
— Сложно представить, что в данном списке будут какие-то изменения. В состав, по сути, вошли все наши лучшие теннисисты. Больше некому играть. Если кто-то будет не готов выступить, то придётся справляться без него. Два года назад играли без Медведева, но показали достойный результат, добравшись до полуфинала.
— На что может рассчитывать команда в этом году?
— Конечно же, от сборной России будут ждать только победы.
Наши ребята хорошо выступают и приучили к самым высоким результатам. Тем более что в начале года уже была командная победа в Австралии на Кубке ATP. Однако, повторюсь, конец сезона — очень непредсказуемый период по результатам.
— Какие команды обращают на себя внимание помимо?
— На самом деле в Кубке Дэвиса их достаточно много: это Италия с Маттео Берреттини, Сербия с Новаком Джоковичем и Филипом Крайиновичем, Канада с Денисом Шаповаловым, Германия с Михаилом Зверевым. Испанию я бы также не стал сбрасывать со счетов. Из-за травмы в турнире не сыграет Рафаэль Надаль, но состав у команды очень приличный.
— Вы несколько раз подчеркнули, что конец года часто складывается непредсказуемо. Причина в усталости?
— Да, причём накапливается не только физическая, но и психологическая усталость. Конечно, всё это будет влиять на результаты спортсменов. Поэтому делать сейчас прогнозы на предстоящие турниры — это всё равно что гадать на кофейной гуще.