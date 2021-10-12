Победы Карацева и Хачанова, успех Медведева и вылет Рублёва: как россияне стартовали на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе проходит предпоследний в 2021 году теннисный турнир серии «Мастерс». Даниил Медведев не испытал проблем в первых двух поединках и довёл число побед в этом сезоне до 50. Аслан Карацев также достаточно легко разобрался со своими соперниками и по итогам недели может прорваться в топ-20 рейтинга ATP. Андрей Рублёв неожиданно оступился и не смог досрочно зарезервировать место на итоговом турнире в Шанхае. В свою очередь, Карен Хачанов поборется за право сыграть в 1/8 финала с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, хорошо знакомым ему по полуфиналу Олимпиады в Токио.

50 побед Медведева за сезон

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе давно не открывал двери перед теннисистами и не радовал болельщиков. В 2020 году соревнования, которые иногда называют пятым турниром Большого шлема, не состоялись из-за пандемии коронавируса, по этой же причине их пришлось перенести с марта на октябрь в нынешнем сезоне.

После отказа Новака Джоковича от участия в турнире организаторы посеяли под первым номером Даниила Медведева — никогда прежде российские игроки не удостаивались такой чести. В отсутствие лидера мирового рейтинга чемпион US Open получил отличную возможность выиграть ещё один титул и сократить отставание от конкурента перед итоговым турниром.

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В прошлом у Медведева не получалось проявить себя в Индиан-Уэллсе: он выиграл всего три матча и потерпел столько же поражений. Но теперь, когда турнир, по сути, стал частью его любимого североамериканского турне, россиянин сумел впервые добраться до четвёртого круга.

Интересно, что первые два соперника Даниила оказались теми же самыми, что и два года назад, когда он был посеян под 14-м номером и его ещё не воспринимали как главного наследника «большой тройки». Россиянин снова начал свой путь поединком второго круга с Маккензи Макдоналдом. Как и во всех четырёх предыдущих очных встречах, он не отдал сопернику ни одного сета. Медведев даже не позволил американцу заработать хотя бы брейк-пойнт, а сам трижды взял его подачу. Этого хватило для победы со счётом 6:4, 6:2.

Дальше ему нужно было взять реванш у серба Филипа Краиновича, который в 2019-м, пробившись на турнир через квалификацию, разгромил российского теннисиста. Сначала матч надолго отложили из-за дождя, а затем игрокам пришлось мириться с сильным ветром. Медведев быстро сориентировался и стал чаще укорачивать, с чем Краинович не смог справиться. В итоге россиянин за 35 минут выиграл первый сет, отдав всего два гейма.

Во второй партии Медведев рано сделал брейк, выиграв очко после умопомрачительного розыгрыша из 36 ударов. Но, несмотря на то что чемпион US Open блестяще подавал и выигрывал 70% розыгрышей на первом мяче, а также совершал меньше невынужденных ошибок, Краинович смог навязать борьбу и вынудил разыграть тай-брейк. В нём Медведев продемонстрировал класс и проиграл всего одно очко.

Эта победа стала для россиянина 50-й за сезон и десятой подряд. Больше него в 2021 году выигрывал только грек Стефанос Циципас, движущийся навстречу Медведеву в нижней половине сетки. В последних матчах вторая ракетка мира оставил за собой 44 из 48 сетов, что тоже можно назвать впечатляющим достижением. После победы над Краиновичем он отметил, что пробиться в четвёртый круг Индиан-Уэллса ему было непросто.

«Кажется, я стал играть меньше — выступаю только на крупнейших турнирах или на тех, которые помогут набрать форму. Поэтому я очень рад, что смог одержать 50 побед. Значит, я неплохо проявил себя на многих турнирах. Филип — очень серьёзный соперник. Он всегда играет в теннис высокого уровня, проводит тяжёлые матчи, особенно второй сет. Было много взлётов и падений, но мы оба показали класс. Очень рад, что сумел завершить тай-брейк в свою пользу», — отметил Медведев.

Следующим соперником россиянина станет Григор Димитров, посеянный под 23-м номером. В этом году Медведев уже брал верх над болгарином в 1/8 финала другого американского «Мастерса» — в Цинциннати.

Выход Карацева в 1/8 финала

Когда турнир в Индиан-Уэллсе проходил в прошлый раз, Аслан Карацев располагался на 437-м месте в рейтинге и не имел шансов попасть даже в квалификацию. Теперь же он сразу оказался в основной сетке с 19-м посевом и пробился в четвёртый круг.

Дебют на турнире получился для Карацева довольно простым. Он обыграл победителя квалификации Сальваторе Карузо, выиграв первый сет всухую и отдав два гейма во втором. Далее россиянина ждало более серьёзное испытание в лице 13-й ракетки мира Дениса Шаповалова из Канады.

Первый сет выдался достаточно упорным. Шаповалов забивал Карацева эйсами, а тот пытался взять подачу соперника и завладеть инициативой. Получилось это только в 11-м гейме, когда канадец неудачно сыграл слёту. В следующей партии Карацеву пришлось ждать не так долго — он повёл с брейком уже после третьего гейма. Шансов отыграться у Шаповалова не было, так как игра на приёме разладилась окончательно.

Благодаря этой победе Карацев поднялся с 23-го места в рейтинге ATP, которое является высшим для него за карьеру, на 20-е. Правда, пока виртуально: целый ряд игроков ещё могут обойти его, если удачно сыграют в Индиан-Уэллсе. Чтобы закрепить успех, россиянину нужно обыгрывать в следующем круге поляка Хуберта Хуркача. Недавно они уже встречались на турнире в Сан-Диего и уроженец Владикавказа выиграл в трёх сетах.

Также Карацев продолжает выступать в парном турнире с Андреем Рублёвым. Они уже пробились в четвертьфинал, обыграв сначала австралийца Алекса де Минаура и американца Райли Опелку, а затем итальянца Симоне Болелли и аргентинца Максимо Гонсалеса.

Римейк полуфинала Олимпиады в Токио

Карен Хачанов — один из тех, кто преследует Карацева в мировом рейтинге. Посеянный под 24-м номером россиянин выступает в нижней половине сетки, поэтому пока успел провести только один матч. В нём Хачанов обыграл финна Эмиля Руусувуори, который занимает 78-е место в рейтинге ATP и недавно отметился победой над Карацевым на турнире в Нур-Султане.

Финну иногда удавалось навязать Хачанову свой теннис и один раз взять его подачу, но в основном игра шла всё-таки под диктовку россиянина, который ответил четырьмя брейками и 73% очков, выигранных на первой подаче. Теперь он поспорит за выход в четвёртый круг с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, которого хорошо помнит по победному полуфиналу Олимпиады в Токио.

Вылет Рублёва в третьем круге

Единственной потерей среди российских мужчин в Индиан-Уэллсе пока стал Андрей Рублёв. Он приехал в Калифорнию, чтобы официально войти в число участников итогового турнира, однако ему не удалось это сделать.

Уже на старте турнира Рублёв показал не слишком уверенную игру. В первом матче он встретился со 116-й ракеткой мира Карлосом Табернером из Испании и во втором сете отдал ему свою подачу, что позволило сопернику сравнять счёт. В итоге он всё-таки закончил матч в свою пользу и вышел на американца Томми Пола.

C этим соперником у Рублёва никогда не было проблем — он трижды обыгрывал 60-ю ракетку мира. Но россиянин не смог продолжить победную серию. Соперники обменялись сетами и принялись разыгрывать решающую третью партию. Рублёв уступал в ней со счётом 3:5 и даже позволил Полу выйти на матчбол, но всё-таки отыгрался и ответил двумя геймами. На этом россиянин и закончил сопротивление. Пол сделал ещё один брейк и довёл до победы встречу, продолжавшуюся почти 2,5 часа.