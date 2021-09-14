«Сказал это впервые, но совершенно искренне»: Медведев о величии Джоковича, свисте болельщиков и триумфе на US Open

Слова о том, что Новак Джокович — величайший теннисист в истории, были сказаны совершенно искренне. Об этом в интервью RT заявил победитель Открытого чемпионата США Даниил Медведев. Вместе с тем он уточнил, что не планирует говорить об этом снова. Российский теннисист также рассказал, почему начал встречу с сербом в максимально агрессивной манере, и вспомнил, о чём думал в тот момент, когда болельщики мешали ему подавать на матч.

— Каково это — просыпаться утром в ранге чемпиона турнира Большого шлема?

— Честно говоря, после победы спал я не очень много, часа три. И на физическом, и на психологическом уровне на меня обрушился целый шквал эмоций. Но в первую очередь, разумеется, я счастлив и чувствую огромное облегчение, поскольку достиг того, о чём мечтал на протяжении долгого времени.

— Вам было важно выиграть первый титул именно в Нью-Йорке?

— Как вы знаете, в год проходит четыре турнира Большого шлема. И если честно, то не слишком важно, на каком из них ты одержишь победу. Мейджор есть мейджор. Неважно, на каком покрытии и в какой стране. Но, конечно, мне нравится играть в США. Не только мейджоры — я говорю вообще обо всех турнирах. Я обычно хорошо выступаю здесь в принципе и уже выиграл несколько титулов. Мне нравятся местные условия.

Также по теме Король Нью-Йорка: Медведев разгромил Джоковича в финале US Open и выиграл первый турнир Большого шлема в карьере Даниил Медведев победил Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису. На протяжении всех трёх партий россиянин...

— Но в 2021-м вас первые посеяли на турнире столь высоко…

— Я знал, что на US Open у меня всегда хорошие шансы. Начиная с 2019-го я трижды подряд выходил в полуфинал на кортах «Флашинг-Медоус». Очень здорово, что в этом году мне удалось подвести черту в этой истории победой. То же самое я говорил перед полуфиналом. Все спрашивали меня о том, что я испытываю, пробившись в четвёрку лучших вновь. Я отвечал: «Надеюсь, в этот раз я справлюсь лучше, чем в предыдущие два года». И мне правда это удалось.

— Вам, должно быть, особенно приятно, учитывая поведение некоторых болельщиков после того, как вы повели со счётом 5:2 в третьем сете.

— Да, концовка матча далась непросто. Стоит отметить, что из-за пандемии был период, когда мы вообще играли при пустых трибунах. Суть в том, что публика активно поддерживала меня всю неделю, и в этом году мы противоречивых чувств друг к другу не испытывали. Думаю, дело было не в том, что они были настроены против меня, просто им очень хотелось, чтобы победил Новак. На трибунах было много сербских болельщиков. Мне определённо приходилось непросто, но от этого победа в самом деле становится ещё слаще.

— О чём вы думали в тот момент, когда Джокович отыграл чемпионский матчбол, а потом впервые взял вашу подачу?

— Мыслей было немного. Главной задачей было оставаться сконцентрированным и продолжать пытаться довести матч до победы. Ведь все знают, каким может быть Новак, как он умеет выбираться из безнадёжных положений в каких-то совершенно безумных матчах. Я был на 100% сфокусирован и готов довести матч до победы, что и сделал позднее.

— Тот факт, что Новак испытывал колоссальное давление, имея возможность выиграть календарный шлем, давало вам психологическое преимущество?

— Думаю, мне это помогло в конечном счёте. Я знал, что он будет временами находиться не в своей тарелке из-за необходимости оправдывать многочисленные ожидания. В то же время это Джокович, и, как правило, под любым бременем он играет только лучше. Я понимал, что с самого начала матча мне нужно оказывать давление на него, но не давать возможности становиться сильнее и подпитываться от этого. Это был очень важный момент матча, и я очень рад, что мне удалось реализовать свой план.

— На церемонии награждения после финального поединка вы удивили многих, сказав сербу, что он лучший теннисист в истории. Вы осознали это во время финала?

— Нет-нет, я понял это ещё раньше. Я сказал это впервые, но совершенно искренне. Просто был подходящий момент. Повторять не планирую, не вижу смысла.

— Финал состоялся в день третьей годовщины вашей свадьбы, и вы признались во всеуслышание, что очень хотели сделать подарок Дарье. То есть мотивация зашкаливала?

— Нельзя иметь большей мотивации, чем мотивация выиграть турнир Большого шлема. Это само по себе уже много значит. Но факт, что на день финала выпала годовщина свадьбы, добавил один, пять или десять процентов к моей мотивации совершенно точно и сделал победу слаще. И я очень рад, что удалось её добиться, потому что иначе этот день был бы довольно грустным.