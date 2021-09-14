Даниил Медведев считает, что для тенниса пандемия коронавируса закончилась

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о влиянии пандемии коронавирусной инфекции на теннис.

«Для тенниса пандемия в каком-то смысле закончилась. Где-то до сих пор могут снять с турнира из-за положительного теста на коронавирус, но сейчас всё вернулось в нормальное русло и уже можно было заполнять стадионы», — цитирует Медведева РИА Новости.

Напомним, что 12 сентября россиянин одержал победу над сербским теннисистом Новаком Джоковичем в финальном матче Открытого чемпионата США, выиграв первый в карьеру титул Большого шлема.

Ранее Медведев заявил, что теннис вне политики.