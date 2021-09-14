Медведев рассказал о поздравлении Путина после победы на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после поздравления президента России Владимира Путина с победой на Открытом чемпионате США (US Open).

«И так радость переполняет, что победил на турнире Большого шлема, а то, что президент поздравил, добавляет счастья к победе. Очень приятно, что он следит за результатами. Действительно было очень приятно», — цитирует Медведева РИА Новости.

Напомним, что 12 сентября россиянин одержал победу над сербским теннисистом Новаком Джоковичем в финальном матче US Open, выиграв первый в карьере титул Большого шлема.

Ранее Медведев поделился мнением о влиянии пандемии коронавирусной инфекции на теннис.