Теннисист Медведев высказался о возможном представлении к государственной награде

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о возможном представлении его к государственной награде после победы на Открытом чемпионата США (US Open).

«Если что-то такое будет, буду только рад и благодарен. Есть много людей, тем более в пандемию, которые заслуживают такой награды, поэтому тут не мне решать. Моя задача — побеждать», — цитирует Медведева РИА Новости.

Напомним, что 12 сентября россиянин одержал победу над сербским теннисистом Новаком Джоковичем в финальном матче US Open, выиграв первый в карьере титул Большого шлема.

Ранее Медведев рассказал о поздравлении Путина после победы на US Open.