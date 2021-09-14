Теннисист Медведев высказался о возможном представлении к государственной награде
«Если что-то такое будет, буду только рад и благодарен. Есть много людей, тем более в пандемию, которые заслуживают такой награды, поэтому тут не мне решать. Моя задача — побеждать», — цитирует Медведева РИА Новости.
Напомним, что 12 сентября россиянин одержал победу над сербским теннисистом Новаком Джоковичем в финальном матче US Open, выиграв первый в карьере титул Большого шлема.
Ранее Медведев рассказал о поздравлении Путина после победы на US Open.