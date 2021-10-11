Калинская вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
- AP
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22-летняя москвичка в матче третьего круга переиграла в трёх сетах Викторию Голубич из Швейцарии со счётом 1:6, 6:1, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 54 минуты.
Напомним, что Калинская пробилась в основную сетку турнира через квалификационные матчи.
Следующей соперницей россиянки станет победительница матча Онс Жабер (Тунис) — Даниэль Коллинз (США).
Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от немки Анжелики Кербер в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.