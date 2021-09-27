Весомый вклад: Рублёв и Медведев выиграли все свои матчи и помогли сборной Европы завоевать Кубок Лэйвера

Андрей Рублёв и Даниил Медведев стали победителями Кубка Лэйвера в составе сборной Европы. Вместе с немцем Александром Зверевым, норвежцем Каспером Руудом, греком Стефаносом Циципасом и итальянцем Маттео Берреттини российские теннисисты разгромили команду остального мира. Рублёв трижды отпраздновал успех на турнире, в том числе в двух парных матчах, а победитель US Open принял участие в одной официальной игре, где первым в истории состязаний выиграл сет с сухим счётом. Для представителей Старого света эта победа стала четвёртой подряд.

В Бостоне состоялся четвёртый розыгрыш Кубка Лэйвера — командного турнира по теннису, в котором соревнуются сборные Европы и всего остального мира. В этом году в нём приняли участие российские спортсмены Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Они выиграли все свои матчи и вместе с другими представителями Старого Света одержали разгромную победу.

Кубок Лэйвера появился в теннисном календаре в 2017 году. Он стал своеобразным аналогом Кубка Райдера — престижных состязаний по гольфу с вековой историей, в которых противостоят команды США и Европы. Турнир, названный в честь двукратного обладателя Большого шлема Рода Лэйвера, проводится в течение трёх дней и может включать в себя до 12 матчей. За победу в каждой игре теннисисты приносят своим командам очки, причём с каждым днём стоимость выигрыша возрастает, чтобы интрига держалась как можно дольше.

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С самого своего появления Кубок Лэйвера привлекал многих звёзд мужского тенниса. Ни один турнир прежде не обходится без участия Роджера Федерера, Рафаэля Надаля или Новака Джоковича, которые обязательно приносили победы сборной Европы. Но в этом году вся «Большая тройка» по разным причинам отказалась от участия. Зато на него впервые смогли попасть российские теннисисты — вторая ракетка мира Даниил Медведев и пятый номер рейтинга ATP Андрей Рублёв. Для них обоих турнир в Бостоне стал первым после недавнего US Open.

По составу у сборной Европы, ведомой капитаном Бьорном Боргом, было ощутимое преимущество над оппонентами. Все её теннисисты, включая также грека Стефаноса Циципаса, немца Александра Зверева, итальянца Маттео Берреттини и норвежца Каспера Рууда, входили в топ-10 рейтинга ATP. В команде остального мира, капитаном которой стал Джон Макинрой, таких теннисистов не было. Уже по итогам первого дня стало понятно, что европейцы настроены очень серьёзно. Рууд в двух сетах обыграл американца Райана Опелку, а Берреттини победил канадца Феликса Оже-Альяссима по итогам матчевого тай-брейка, который на Кубке Лэйвера заменяет третью партию.

После этого ещё одно очко в копилку сборной Европы добавил Рублёв. Он встречался с аргентинцем Диего Шварцманом и тоже разыграл с ним решающий тай-брейк до десяти очков. Этот укороченный сет начался для россиянина непросто — из-за собственных ошибок он даже уступал со счётом 2:6, но успел вернуться в игру. Рублёв имел все шансы закончить матч на своей подаче, но именно в этот момент допустил двойную ошибку. К счастью, следующие два розыгрыша остались за пятой ракеткой мира, и европейцы повели со счётом 3:0. Правда, после этого американец Джон Иснер и канадец Денис Шаповалов сократили отставание, выиграв парный матч у Берреттини и Зверева.

Во второй день, в который за победу полагалось уже по два очка, теннисисты Старого Света продолжили своё дело. Циципас и Зверев упрочили лидерство, по одиночке переиграв австралийца Ника Кирьоса и Иснера. Следующим на корт вышел чемпион US Open Медведев, чтобы помериться силами с Шаповаловым. Долгой борьбы между ними не получилось — российский теннисист одержал победу за 75 минут. Во втором сете Медведев даже не отдал канадцу ни одного гейма, что стало первым случаем в истории Кубка Лэйвера.

«Я играл невероятно, особенно во втором сете. Я не знал, чего ждать, потому что после US Open я не играл полторы недели. Приехал сюда, тренировался как мог последние три дня, так что отбить много мячей мне не удалось, но на удивление я чувствовал себя хорошо. Мне хотелось это показать и сегодня тоже. Первый сет не был простым, мяч летел не так быстро, как хотелось, а ещё Шаповалов хорошо играл. А потом я уже просто не мог пропустить мяч. Очень этому рад», — сказал Медведев после матча.

Второй день завершался парным матчем Рублёва и Циципаса против Иснера и Кирьоса. Европейцы проиграли первый сет на тай-брейке, но смогли перевернуть игру и добыть ещё два очка для своей сборной. После этого команде Борга было достаточно выиграть всего один матч, чтобы завершить турнир в свою пользу.

На помощь сборной Европы снова пришёл Рублёв. В третий день он объединился уже со Зверевым, чтобы провести ещё один парный матч с Опелкой и Шаповаловым. Двум североамериканцам удалось перевести игру в решающий тай-брейк, но начался он с двух грубых ошибок канадца. Рублёв и Зверев не упустили возможность досрочно выиграть Кубок Лэйвера — для россиянина это была первая победа на турнире, а для немца уже четвёртая.

«Я думал, что я один из худших парных игроков, что я умею только бить с форхенда и всё. Но оказалось, я могу вполне неплохо играть в паре. Всё было классно. Рад был играть с этими парнями, ощущая поддержку Бьорна Борга и Томаса Энквиста», — отметил Рублёв после третьего выигранного им поединка.

Оставшиеся одиночные матчи, в том числе между Медведевым и Шварцманом, решено было не проводить. Но победитель US Open всё же встретился с аргентинцем, только уже в выставочной парной игре, в которой к ним присоединились Рууд и Оже-Альяссим. Матч прошёл уже после награждения и обливания шампанским, и здесь североамериканцам всё же удалось взять небольшой реванш.

Уже скоро две первые ракетки России снова выйдут на корт. На этой неделе Рублёв примет участие в турнире в Сан-Диего, где начнёт борьбу со второго круга. Медведев же возьмёт ещё один недельный перерыв для подготовки к супертурниру в Индиан-Уэллсе, который стартует 4 октября.