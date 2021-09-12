Британская Золушка: как Радукану выиграла самый непредсказуемый женский финал в истории US Open

Эмма Радукану одержала сенсационную победу на Открытом чемпионате США по теннису. 150-я ракетка мира, чей дебют в профессиональном теннисе состоялся три месяца назад, в финале взяла верх над канадкой Лейлой Фернандес, также изрядно удивившей экспертов и болельщиков. 18-летняя британская теннисистка первой в истории выиграла турнир Большого шлема, начав его с квалификации, и при этом умудрилась не отдать соперницам ни одного сета.

В теннисе периодически случаются так называемые истории Золушки, когда молодой и никому не известный игрок внезапно добивается невероятных успехов и в одночасье превращается в звезду первой величины. Нынешний Открытый чемпионат США подарил миру сразу две такие истории. 18-летняя британка Эмма Радукану и 19-летняя канадка Лейла Фернандес вышли в финал женского турнира, сделав его самым сенсационным событием в истории тенниса. В субботу им предстояло решить, чья же сказка окажется более счастливой.

Такое определение для их матча — не фигура речи, а объективный факт. С 1968 года, когда на турнирах Большого шлема стали играть профессионалы, ещё ни разу в истории до финала не доходили два несеяных теннисиста, причём как в мужских соревнованиях, так и в женских. Так продолжалось до тех пор, пока до главного матча мейджора в Нью-Йорке не добрались 73-я ракетка мира Фернандес и занимающая 150-ю строчку в рейтинге WTA Радукану.

В этой паре сенсационных финалисток Фернандес могла бы считаться чуть более известной болельщикам. Однажды она услышала от своей учительницы, что ей не нужно играть в теннис, потому что в нём нельзя добиться успехов, а своё время лучше уделить школе. Дочь эквадорца и канадской филиппинки с этим не согласилась, и ещё два года назад выигрывала юниорский «Ролан Гаррос». В этом сезоне Фернандес победила на скромном, но всё-таки взрослом турнире в Монтеррее, выступила на Олимпиаде и напрямую отобралась в основную сетку US Open, где стала творить чудеса чуть ли не в каждом матче.

На пути к финалу Фернандес обыграла бывших игроков топ-20 Ану Конух и Кайю Канепи. В третьем круге канадка победила действующую чемпионку турнира Наоми Осаку, которая считалась главным претендентом на титул. Затем Фернандес не смогли остановить ни 16-я сеяная Анжелика Кербер, ни пятая Элина Свитолина, ни вторая Арина Соболенко. В четырёх последних матчах 19-летней спортсменке пришлось отыграть по три сета, но она справлялась со всеми испытаниями. Интересно отметить, что теперь Фернандес обыграла на турнирах Большого шлема столько же теннисисток из первой десятки мирового рейтинга, сколько вместе сумели первая и вторая ракетки планеты Эшли Барти и Арина Соболенко.

Радукану ворвалась в элиту тенниса гораздо более стремительно. До этого лета она даже не входила в топ-300 лучших игроков, но всё изменилось, когда организаторы Уимблдона предоставили ей уайлд-кард. Радукану сразу добралась до четвёртого круга и могла бы замахнуться на большее, если бы у неё не возникли проблемы в матче с Айлой Томлянович. Заработанных очков хватило британке, чтобы заявиться в квалификацию US Open.

С этого момента начался её новый, ещё более стремительный взлёт. В квалификации и в основной сетке Радукану не просто выигрывала каждый матч вплоть до финала. Британка даже не отдавала соперницам больше пяти геймов за сет. А ведь на пути 18-летней теннисистки встречались гораздо более опытные Белинда Бенчич и Мария Саккари. Радукану в итоге стала первой в истории победительницей квалификации, получившей право сразиться за главный приз на турнирах Большого шлема.

Матч за титул чемпионки US Open с участием Фернандес и Радукану был особенным ещё по ряду причин. Например, это самый молодой финал в Нью-Йорке за последние 22 года. Тогда на столь серьёзном уровне выступали Серена Уильямс и обыгранная ей Мартина Хингис. Они к тому времени уже были настоящими звёздами тенниса. Фернандес и Радукану же на двоих заработали за карьеру чуть больше $1 млн — это меньше, чем им полагается сейчас за выход в финал US Open.

Обе девушки оказались достойными той громкой вывески, под которой прошла их первая официальная встреча на взрослом уровне. Уже во втором гейме между ними развернулась нешуточная борьба. Радукану повела со счётом 40:0 на чужой подаче, Фернандес сумела отыграться в такой ситуации, но британка с шестой попытки всё же сделала брейк. Только долго она не радовалась — тут же канадская теннисистка прервала её серию из 19 подряд выигранных геймов на своей подаче.

В следующий раз Радукану пошла в атаку при счёте 5:4 в свою пользу. Она быстро заработала двойной сетбол, реализовать который помешали две собственные ошибки, но всё же партию оставила за собой. Фернандес по-прежнему достойно сопротивлялась и по всем параметрам оставалась близкой к своей сопернице, но в решающие моменты ей везло чуть меньше.

Во второй партии Фернандес снова оказалась на грани провала, когда уступала на своей подаче со счётом 0:40, но пять очков подряд помогли ей завершить гейм в свою пользу, а затем и самой впервые повести с брейком. Только на Радукану это не произвело никакого впечатления. Британская теннисистка ответила четырьмя выигранными геймами подряд. Она стремилась закончить встречу как можно раньше, но Фернандес всё ещё не была сломлена — при счёте 2:5 она отыграла два матчбола и прервала серию соперницы.

У канадки появился шанс на спасение, когда Радукану неудачно потянулась за мячом и разбила в кровь колено в следующем гейме. Но доктор быстро поставила теннисистку на ноги, и вскоре она подала эйс со скоростью 174 км/ч. Он принёс последнее очко, необходимое для победы 150-й ракетки мира, которая теперь будет занимать 23-ю позицию в рейтинге WTA. Радукану стала первой за 44 года британской теннисисткой, которая выиграла один из четырёх мейджоров, хотя ещё четыре месяца назад в её послужном списке не было ни одного участия в профессиональных турнирах.