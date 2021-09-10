Впервые за 22 года в финале ТБШ сыграют теннисистки моложе 20 лет

В финале Открытого чемпионата США сыграют 19-летняя канадка Лейла Фернандес и 18-летняя британка Эмма Радукану.

Впервые за 22 года в финале турнира Большого шлема встретятся теннисистки моложе 20 лет.

В 1999 году 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.

В полуфинале US Open Фернандес сенсационно победила белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6, 4:6, 6:4.

Радукану обыграла греческую теннисистку Марию Саккари со счётом 6:1, 6:4.

Ранее Арина Соболенко прокомментировала поражение от канадки Лейлы Фернандес в полуфинале US Open.