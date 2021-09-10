Впервые за 22 года в финале ТБШ сыграют теннисистки моложе 20 лет
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Впервые за 22 года в финале турнира Большого шлема встретятся теннисистки моложе 20 лет.
В 1999 году 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.
В полуфинале US Open Фернандес сенсационно победила белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6, 4:6, 6:4.
Радукану обыграла греческую теннисистку Марию Саккари со счётом 6:1, 6:4.
Ранее Арина Соболенко прокомментировала поражение от канадки Лейлы Фернандес в полуфинале US Open.