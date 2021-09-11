Губерниев: финал US Open — отличный результат для Медведева, но он может добиться большего
- РИА Новости
«Медведев — это представитель ярчайшего поколения российского тенниса. Конечно, у него есть шансы на победу», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что остановить первую ракетку мира Джоковича будет очень тяжело, так как он решительно настроен выиграть календарный шлем.
«Даниил начал играть очень умно, он набрал шикарную форму. Финал US Open — отличный результат, но он может добиться большего», — добавил Губерниев.
Медведев обыграл Оже-Альяссима со счётом 6:4, 7:5, 6:2 и теперь встретится в финале Открытого чемпионата США с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема сербом Новаком Джоковичем. Игра состоится 12 октября.
Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников рассказал, за счёт чего Медведев может победить Джоковича.