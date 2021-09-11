Кафельников рассказал, за счёт чего Медведев может победить Джоковича

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча российского теннисиста Даниила Медведева с сербом Новаком Джоковичем в финале турнира Большого шлема — US Open.

«В финале Медведеву нужно попытаться вывести Джоковича из зоны комфорта его игры. Трудно сказать, как именно это сделать, надо смотреть по ходу матча. У серба в арсенале есть всё: он сам может расшатать игру соперника до неузнаваемости. Но самое главное, Дане нужно держать концентрацию внимания от первого до последнего розыгрыша», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Он отметил, что Джокович является небольшим фаворитом предстоящего матча, так как он настроен на него как на главную игру в жизни. При этом эксперт считает, что ситуация будет давить на обоих теннисистов.

«Если Новак не выиграет завтрашний матч, для него это будет большой катастрофой. Ровно такая же ситуация и у Дани: проиграть третий финал Большого шлема — это нездоровая тенденция, которая может продлиться долгое время. Это своеобразный психологический надлом. Для каждого из теннисистов поражение в финале будет большой катастрофой», — добавил Кафельников.

Медведев обыграл Оже-Альяссима со счётом 6:4, 7:5, 6:2 и теперь встретится в финале Открытого чемпионата США с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема сербом Новаком Джоковичем. Игра состоится 12 октября.

Ранее Кафельников назвал закономерной победу Медведева над Оже-Альяссимом на US Open.