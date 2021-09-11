Кафельников назвал закономерной победу Медведева над Оже-Альяссимом на US Open

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале турнира Большого шлема US Open.

«Не было никаких опасений касательно игры Медведева. Даня контролировал ход игры: мог прибавить, когда было нужно, — он сильнее Феликса по всем компонентам. Победа 3:0 — закономерный итоговый результат», — цитировал Кафельникова «Чемпионат».

Он также отметил важность момента, в котором Медведеву удалось взять подачу соперника при счёте 2:5. Кроме того, эксперт подчеркнул, что россиянину удалось сохранить силы к финалу, так как у него получилось провести не очень долгий матч.

«Он молодец! С другой стороны, не могу сказать, что, проиграй Медведев второй сет, матч мог сложиться иначе», — добавил Кафельников.

Медведев обыграл Оже-Альяссима со счётом 6:4, 7:5, 6:2 и теперь встретится в финале Открытого чемпионата США с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема сербом Новаком Джоковичем. Игра состоится 12 октября.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что возможная победа над Джоковичем станет для Медведева чем-то сумасшедшим.