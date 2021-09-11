Тарпищев: победа над Джоковичем станет для Медведева чем-то сумасшедшим

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финального матча турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США (US Open) между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.
Тарпищев: победа над Джоковичем станет для Медведева чем-то сумасшедшим
  • © AP Photo/John Minchillo

«Я хотел, чтобы Новак одержал победу в полуфинальном матче. Понимал, что больший ажиотаж будет от встречи, где сыграют первая и вторая ракетки мира», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Он отметил, что на кону стоит очень многое.

«Новаку надо побеждать и обходить Надаля и Федерера по победам на турнирах Большого шлема, став беспрекословным номером один. А для Даниила победа станет чем-то сумасшедшим», — сказал он.

Финал Медведев — Джокович состоится 12 сентября.

Ранее Медведев заявил, что войдёт в историю, если оборвёт путь Джоковича к Большому шлему.

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