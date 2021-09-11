Медведев: войду в историю, если оборву путь Джоковича к Большому шлему
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«Наверняка войду в историю, если оборву путь Джоковича к Большому шлему. Но это больше влияет на Новака. Он почувствует давление из-за этого. Возможно, это сделает его ещё сильнее», — цитирует Медведева пресс-служба Открытого чемпионата США.
По его мнению, Джокович сделает всё, чтобы победить.
«Джокович всегда выкладывается, но здесь он точно попробует всё, чтобы достичь цели. А я не буду думать о Большом шлеме, а просто отдам все силы», — сказал российский теннисист.
Финал Медведев — Джокович состоится 12 сентября.
Ранее Джокович заявил, что отнесётся к финалу US Open как к последнему матчу в карьере.