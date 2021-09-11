Джокович: отнесусь к финалу US Open как к последнему матчу в карьере

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым в матче 1/2 финала турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США (US Open).

«Осталась только одна игра. Ва-банк. Давайте сделаем это. Я собираюсь вложить в это всего себя. Отнесусь к финалу US Open как к последнему матчу в карьере», — цитирует Джоковича Associated Press.

Встреча продолжалась 3 часа 35 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 в пользу сербского теннисиста.

Таким образом, Джокович вышел в финал Открытого чемпионата США, где сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Ранее сообщалось, что Медведев победил Феликса Оже-Альяссима и вышел в финал US Open.