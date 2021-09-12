Чесноков рассказал, что необходимо сделать Медведеву для победы в финале US Open над Джоковичем

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата США, где россиянин Даниил Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

«Конечно, Новак Джокович в этом году добился очень больших достижений, проделал серьёзную работу. Сейчас, в 34 года, у него есть шанс выиграть все турниры Большого шлема! Это уникально. Медведев и Джокович уже встречались в этом году в финале Australian Open. Я боюсь что-то прогнозировать. По идее, конечно, Медведев свежее, но чтобы обыграть Джоковича, мне кажется, ему надо играть лучше, чем в полуфинале против Оже-Альяссима. Считаю, что канадец сделал много подарков, допускал невынужденные ошибки. Думаю, Джокович этого позволять не будет. Тем не менее он пробежал очень большой марафон в матче против Зверева, потому он будет утомлён. Если Новак будет свежий, то, мне кажется, Медведеву будет сложно его обыграть. Но я не могу сказать, что это будет проходной двор, как это было во втором и третьем сетах финала Australian Open», — цитирует Чеснокова sportbox.ru.

В случае победы Джокович станет первым теннисистом в Открытую эру, выигравшим все турниры Большого шлема за один сезон.

Ранее Камельзон заявил, что Медведев просто обязан выиграть US Open.