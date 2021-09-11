Камельзон: Медведев просто обязан выиграть US Open

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился своими ожиданиями от финала Открытого чемпионата США между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым.

«Даня просто обязан выиграть этот турнир! Не каждый год ты попадаешь в финал. Он прошёлся по своей половине турнирной сетки и глазом не моргнул, я даже не устал на него смотреть. А Джокович отмотал пять сетов со Зверевым. Это может сказаться на его состоянии в решающем матче. Джокович в полуфинале показал, что он теннисный бог. Я такого ещё не видел. Как будто они финал играли. Новак выиграл, потому что его уровень теннисного искусства выше, чем у Зверева. Саша играл механически, а вот Джокович творил, изобретал, постоянно импровизировал. А Даня сможет побороться. Он может всё. Таких игроков, как он, никогда не было и никогда больше не будет. Медведев одарён природой. Никто так не мыслит, как он, ни у кого нет такого подхода к мячу. Это будет исторический финал. Никто, кроме Медведева, не сможет остановить Джоковича в погоне за календарным Шлемом», — сказал Камельзон «Чемпионату».

Финальный матч US Open между Медведевым и Джоковичем состоится 12 сентября и стартует в 23:00 мск.

Ранее Кафельников рассказал, за счёт чего Медведев может победить Джоковича.