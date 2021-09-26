Медведев впервые в истории Кубка Лэйвера выиграл сет со счётом 6:0

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Российский теннисист Даниил Медведев установил новое достижение Кубка Лэйвера.
Медведев впервые в истории Кубка Лэйвера выиграл сет со счётом 6:0
  • © AP

Россиянин обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 6:4, 6:0.

Впервые в истории Кубка Лэйвера Медведев выиграл сет со счётом 6:0.

Матч продолжался 1 час 16 минут.

Кубок Лэйвера является противостоянием сборных команд Европы и мира. На данный момент счёт 11:1 в пользу европейцев.

Медведев стал победителем Открытого чемпионата США — 2021, обыграв в финале серба Новака Джоковича. 

Ранее Циципас назвал Рублёва самым весёлым теннисистом на Кубке Лэйвера.

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