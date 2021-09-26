Циципас назвал Рублёва самым весёлым теннисистом на Кубке Лэйвера

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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о главном шутнике в команде Европы на Кубке Лэйвера.
Циципас назвал Рублёва самым весёлым теннисистом на Кубке Лэйвера
  • © AP

«У нас целая команда отличных игроков, которые последние пару лет создают соперничества на корте. Все по-своему уникальны. Если честно, я не ожидал, что Андрей Рублёв такой смешной. Он самый весёлый парень в команде. Он постоянно шутит, всех веселит. Очень приятно было увидеть его с новой стороны», — цитирует Циципаса Tennis Now.

Напомним, Кубок Лэйвера проходит в Бостоне (США) на корте стадиона TD Garden.

Турнир является противостоянием сборных команд Европы и остального мира. В настоящий момент счёт — 11:1 в пользу европейцев.

Ранее Рублёв с Циципасом обыграли Иснера с Кирьосом на Кубке Лэйвера.

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