Циципас назвал Рублёва самым весёлым теннисистом на Кубке Лэйвера

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о главном шутнике в команде Европы на Кубке Лэйвера.

«У нас целая команда отличных игроков, которые последние пару лет создают соперничества на корте. Все по-своему уникальны. Если честно, я не ожидал, что Андрей Рублёв такой смешной. Он самый весёлый парень в команде. Он постоянно шутит, всех веселит. Очень приятно было увидеть его с новой стороны», — цитирует Циципаса Tennis Now.

Напомним, Кубок Лэйвера проходит в Бостоне (США) на корте стадиона TD Garden.

Турнир является противостоянием сборных команд Европы и остального мира. В настоящий момент счёт — 11:1 в пользу европейцев.

Ранее Рублёв с Циципасом обыграли Иснера с Кирьосом на Кубке Лэйвера.