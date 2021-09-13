«Даниил сыграл потрясающе»: Джокович и теннисный мир остались под впечатлением от выступления Медведева в финале US Open

Победа над Новаком Джоковичем в финале US Open стала отличным подарком для жены на третью годовщину свадьбы. Об этом после матча в шутку заявил Даниил Медведев. В свою очередь, серб поздравил соперника с титулом. Между тем победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников отметил, что россиянин превзошёл оппонента по всем параметрам, а Борис Беккер назвал триумфатора «самым подготовленным представителем молодого поколения».

«Даниил чётко понимал, как должен действовать с точки зрения тактики»

Воскресный вечер в Нью-Йорке получился крайне эмоциональным. После финального матча мужского одиночного разряда US Open Новак Джокович и Даниил Медведев дали волю чувствам. Серб не сдерживал слёзы, ведь ему не удалось собрать календарный Большой шлем. Россиянин же ликовал после первой в карьере победе на мейджоре.

При этом соперники всячески демонстрировали уважение друг к другу. В частности, российский спортсмен назвал первую ракетку мира «величайшим в истории», а заодно извинился перед ним и всеми болельщиками, которые яростно поддерживали оппонента.

В свою очередь, проигравший отметил, что уроженец Москвы больше кого бы то ни было заслужил право выиграть первый турнир Большого шлема, и пожелал ему одерживать победы на этих соревнованиях и в дальнейшем.

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Самым же забавным моментом стала шутка триумфатора. Он обратился к присутствующей на трибунах жене и извинился за то, что не преподнёс ей никакого подарка на третью годовщину свадьбы. По словам теннисиста, победа в финале Открытого чемпионата США дала ему возможность не искать презент.

На пресс-конференции Медведев был уже более серьёзен и спокоен. Однако начал общение с журналистами он с очередного реверанса в сторону оппонента. Даниил признался, что ему даже жаль Джоковича.

«Я и представить не могу, что он сейчас чувствует. Такие эмоции мне незнакомы. От этого вкус победы точно слаще. Большой шлем остаётся Большим шлемом. Если бы в финале я обыграл Ботика ван де Зандшульпа, то, скорее всего, был бы не менее счастлив. Конечно, для моей уверенности в себе и будущей карьеры очень ценно, что я оказался сильнее человека, который одержал на турнирах Большого шлема 27 побед подряд, взял надо мной верх в Австралии и собирался добиться исторического достижения. То, что я смог его остановить, делает успех слаще и придаёт мне уверенности», — приводит слова спортсмена официальный сайт турнира.

Вместе с тем россиянин рассказал, что победа в финале далась ему вовсе не так легко, как могло показаться со стороны. Он признался, что в третьем сете у него начало сводить мышцы.

«При счёте 5:3 у меня начались судороги — наверное, из-за напряжения после упущенного перед этим матчбола. При 5:3 ноги не двигались. А при 5:4 из-за судорог едва мог наступать на левую. Если посмотрите повтор, то увидите: когда шёл за полотенцем, подтаскивал её. Старался этого не показывать: если бы Новак увидел, мне бы пришлось туго», — добавил Медведев.

Также он указал на поведение болельщиков, которые активно поддерживали соперника и не стеснялись громко свистеть на подачах россиянина. По мнению триумфатора, из-за криков людей на трибунах он допустил пару двойных ошибок.

«Знал, что нужно сосредоточиться на себе и том, что должен сделать для победы. Думаю, они были настроены не против меня, а в большей степени поддерживали Новака, хотели, чтобы он собрал календарный Большой шлем», — оправдал зрителей Даниил.

Наконец, у уроженца Москвы не могли не спросить о его необычном способе празднования победы. После окончания встречи он просто упал на корт. Выяснилось, что такой трюк теннисист подглядел в известном футбольном симуляторе.

«Мне нравится играть в FIFA на PlayStation. Такой трюк называется «мёртвая рыба». Если знаешь своего оппонента по игре, то частенько подобное проделываешь: собираешься забить, ведёшь со счётом 5:0 — и совершаешь такую вот вещь», — признался Медведев.

В свою очередь, тренер спортсмена Жиль Сервара похвалил подопечного за практически идеальную игру, но подтвердил, что в третьей партии Даниил действительно испытывал проблемы с мышцами от перенапряжения.

«После финала Australian Open у нас сложилось впечатление, будто у Даниила нет того огня, который помогает сделать свою игру гораздо мощнее, особенно с оппонентом уровня Новака. Разумеется, это нужно было изменить, чтобы действовать в США на ином уровне. Вчера и сегодня у нас сложилось ощущение, что он готов сражаться», — подчеркнул специалист.

Наконец, сам Джокович в очередной раз отдал должное оппоненту. По словам серба, россиянин великолепно подавал и вышел на матч прекрасно настроенным, в то время как у самого Новака получалось далеко не всё. В частности, он позволил сопернику отыграть тройной брейк-пойнт в начале второго сета.

«Он очень точно подавал. Вышел на корт c решительным настроем. Чувствовалось, что каждый удар выполняет на максимуме своих возможностей. Даниил чётко понимал, как должен действовать с точки зрения тактики. Он идеально реализовал свой план... С другой стороны, я сыграл ниже своего уровня. Ноги не слушались. Старался и выкладывался, но допустил много невынужденных ошибок. Подачи не было», — заявил теннисист.

Как он подчеркнул, победа россиянина в финале не свидетельствует о том, что «старое поколение» готово сдаться.

«Мы всё ещё стараемся привлекать к миру тенниса как можно больше внимания. Я говорю за себя. Хочу продолжать, выигрывать больше Шлемов и представлять свою страну. Сейчас это мотивирует меня больше всего. И новое поколение, если так можно выразиться, уже не новое. Оно нынешнее и состоявшееся. Конечно, ребята придут нам на смену. Думаю, теннис в хороших руках, поскольку это прекрасные люди и очень качественные спортсмены. Им есть что предложить как на корте, так и за его пределами», — добавил Джокович.

«Даниил расшатал игру Новака: серб потерялся и не знал, что делать на корте»

С восторгом встретили победу россиянина на US Open и в мировом теннисном сообществе. Многие похвалили Медведева за практически идеально проведённую встречу. Например, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев также отметил великолепную подготовку триумфатора к финалу.

«Козыри Джоковича: играть по всему корту, созидать. Заслуга Медведева в том, что он выполнял первую подачу очень здорово. Плотно играл и справа, и слева: хорошо попадал по месту, плотно бил в центр. Джокович срывался на мягкие ответы и получал ответные сильные удары. Новак пытался действовать у сетки, но не всегда получалось. В длинных розыгрышах Даня оказался сильнее. Козырей у первой ракетки мира не осталось. Важно, чтобы Медведев оставался терпеливым. Он сыграл идеально», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Порадовался успеху соотечественника и Евгений Кафельников, который в 1997-м выиграл US Open.

«В финальной встрече Медведев превзошёл Джоковича по всем параметрам. Это было заметно с самого первого и до последнего гейма. Даниил расшатал игру Новака: серб потерялся и не знал, что делать на корте. Заслуженная победа Медведева. Больше и добавить нечего. Что касается болельщиков, поймите, в Нью-Йорке всегда была такая публика: они поддерживают сильнейшего. Ничего страшного в криках не вижу. Возможно, в глубине души им хотелось, чтобы финал продолжался дольше», — подвёл итог олимпийский чемпион.

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В свою очередь, первый отечественный победитель турнира Большого шлема Андрей Ольховский назвал игру Даниила феноменальной и подчеркнул, что Джокович в финале просто не понимал, как противостоять оппоненту.

«Даня не позволял ему играть в том темпе, к которому Новак привык. Получился не дёрганый, а мощный теннис, без какого-либо ритма, удобного Джоковичу. В конце концов, Новак не понимал, как можно взять верх, и делал много неординарного для себя, например, с подачи шёл к сетке. В начале второго сета один из укороченных, на мой взгляд, решил исход финала», — цитирует Ольховского «Матч ТВ».

Поздравили россиянина и легендарные теннисисты со всего мира. Примечательно, что одним из первых это сделал Род Лейвер, последний на сегодняшний день теннисист, который смог собрать календарный Большой шлем. Собственно, Медведев не позволил Джоковичу повторить данное достижение.

«Просто потрясающий Даниил Медведев, сегодня вы остановили одного из величайших теннисистов. Выиграть свой первый титул Большого шлема — всегда особенное событие, а сделать это в матче с таким чемпионом, как Джокович, — нечто большее. Новак, крепитесь, путь продолжается», — написал австралиец в Twitter.

Высказался и прошлогодний триумфатор US Open Доминик Тим. По его мнению, причиной поражения Джоковича стало «нечеловеческое» психологическое давление. Свидетельством этого стали слёзы серба прямо на корте.

«Было заметно, что Новак испытывает давление, но Медведева это не волновало. Он от начала и до конца отыграл потрясающе, не совершал никаких глупостей... К тому же он очень хорошо подавал против лучшего принимающего и полностью заслужил победу. Сделав ранний брейк в первом сете, он тут же перехватил инициативу и выступал на стабильно высоком уровне», — приводит слова австрийца Eurosport.

Поздравил россиянина и чемпион US Open 2009 Хуан-Мартин дель Потро, который назвал Медведева «самым счастливым человеком на свете». А экс первая ракетка мира Энди Роддик отметил «безупречную стратегию игры» Даниила на финал.

«Он заслужил сегодняшнюю победу. И всё же мы должны признать то, насколько феноменальным был Новак в этом году (и на протяжении 15 лет). Захватывающее зрелище. Поздравляю обоих», — написал американец в Twitter.

Наконец, похвалил российского спортсмена и шестикратный победитель турниров Большого шлема легендарный Борис Беккер. По его словам, Медведев полностью заслужил победу, поскольку по ходу всего турнира выглядел намного сильнее остальных.

«Заслужил сегодняшнюю победу, а также победу на турнире. Он был лучшим игроком этих двух недель и на пути к своему первому Большому шлему уступил всего один сет. Убеждён, Даниил возьмёт ещё больше турниров Большого шлема. Мне он кажется самым подготовленным теннисистом из молодого поколения. Он знает, как выигрывать матчи, знает, как готовиться к большим встречам. Он не суетится и не нервничает. Он на шаг впереди Стефаноса Циципаса или Александра Зверева», — цитирует Беккера Tennishead.

Высоко оценили победу соотечественника и в России. Так, депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв назвал произошедшее «суперсобытием» и рассказал, что написал письмо министру спорта Олегу Матыцину с просьбой «присвоить Медведеву новое звание». В свою очередь, сам министр также поздравил теннисиста с историческим достижением и подчеркнул, что в решающем противостоянии тот «проявил большую выдержку и мастерство».