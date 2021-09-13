Михаил Южный прокомментировал победу Даниила Медведева на US Open

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Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный прокомментировал победу Даниила Медведева на Открытом чемпионате США по теннису 2021 года.
Михаил Южный прокомментировал победу Даниила Медведева на US Open
  • © AP

«Класс Даниила виден был не только в этом турнире, а уже на протяжении нескольких лет. Он показывает стабильные результаты на уровне того места, которое он занимает… Не так много теннисистов выигрывало турниры «Большого шлема» в последнее время. Первая тройка — Федерер, Надаль и Джокович — очень многое закрыла за последние 15—20 лет. И поэтому тех, кто выигрывал «Большой шлем», можно пересчитать по пальцам одной руки. Это первый такой турнир, который выиграл Даниил — думаю, в его коллекции будет ещё не один «Большой шлем», но первый, конечно, очень тяжело и волнительно дался ему», — заявил Южный в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее с победой Даниила Медведева поздравил министр спорта России Олег Матыцин.

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