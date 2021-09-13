Михаил Южный прокомментировал победу Даниила Медведева на US Open

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный прокомментировал победу Даниила Медведева на Открытом чемпионате США по теннису 2021 года.

«Класс Даниила виден был не только в этом турнире, а уже на протяжении нескольких лет. Он показывает стабильные результаты на уровне того места, которое он занимает… Не так много теннисистов выигрывало турниры «Большого шлема» в последнее время. Первая тройка — Федерер, Надаль и Джокович — очень многое закрыла за последние 15—20 лет. И поэтому тех, кто выигрывал «Большой шлем», можно пересчитать по пальцам одной руки. Это первый такой турнир, который выиграл Даниил — думаю, в его коллекции будет ещё не один «Большой шлем», но первый, конечно, очень тяжело и волнительно дался ему», — заявил Южный в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее с победой Даниила Медведева поздравил министр спорта России Олег Матыцин.