Матыцин поздравил Медведева с победой на US Open

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США по теннису 2021 года.

«Поздравляю Даниила Медведева с победой на US Open и в первом турнире Большого шлема в карьере. Наш спортсмен продемонстрировал блестящее выступление и невероятную стабильность, за весь турнир он уступил соперникам лишь один сет», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

По мнению Матыцина, Медведев сыграл в финале турнира чрезвычайно уверенно, проявив большую выдержку и мастерство. Россиянин не оставил ни у кого сомнений в своём превосходстве.

«Мы гордимся успехом нашего чемпиона! Поздравляю с победой Даниила Медведева, тренеров нашего спортсмена и Федерацию тенниса России», — сказал Матыцин.

25-летний Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема.

Ранее шестикратный победитель турниров Большого шлема немец Борис Беккер прокомментировал победу Медведева над Джоковичем в финале Открытого чемпионата США.