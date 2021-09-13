Беккер убеждён, что Медведев выиграет ещё больше турниров Большого шлема

Шестикратный победитель турниров Большого шлема немец Борис Беккер прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США по теннису.

«Я убеждён, что Даниил выиграет ещё больше турниров Большого шлема. Для меня он самый подготовленный игрок из молодого поколения», — цитирует Беккера ТennisНead.

По словам Беккера, Медведев знает, как выигрывать и готовиться к большим матчам, он может сдержать эмоции и быть максимально сконцентрированным в решающие моменты игры.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема.

Ранее Медведев заявил, что его не отвлекали крики фанатов Джоковича.