Россиянин Даниил Медведев заявил, что в финале Открытого чемпионата США по теннису не отвлекался на крики фанатов Новака Джоковича, поскольку был полностью сфокусирован на игре.

«Был полностью сконцентрирован. Понимал, что он шёл за Большим шлемом. Сербы, которые были на трибунах, старались ему помочь. Не думаю, что они действовали против меня», — цитирует Медведева Eurosport.

Од добавил, что делал всё возможное, чтобы сохранить хладнокровие.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема.

Почётный глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что Медведев к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже должен подойти в статусе первого номера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).