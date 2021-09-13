Медведев заявил, что его не отвлекали крики фанатов Джоковича
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«Был полностью сконцентрирован. Понимал, что он шёл за Большим шлемом. Сербы, которые были на трибунах, старались ему помочь. Не думаю, что они действовали против меня», — цитирует Медведева Eurosport.
Од добавил, что делал всё возможное, чтобы сохранить хладнокровие.
25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема.
Почётный глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что Медведев к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже должен подойти в статусе первого номера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).