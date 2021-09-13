Жуков — о победе Медведева на US Open: теперь задача — стать первой ракеткой мира

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Почётный глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что Даниил Медведев к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже должен подойти в статусе первого номера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Жуков — о победе Медведева на US Open: теперь задача — стать первой ракеткой мира
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«Теперь задача — стать первой ракеткой. Все шансы для этого у него есть. Думаю, что к следующей Олимпиаде Даниил должен подойти в статусе первого номера», — цитирует Жукова РИА Новости.

Жуков считает, что Медведев провёл выдающийся матч против серба Новака Джоковича. По его словам, перед финалом Открытого чемпионата США все ставили на победу серба. Однако прекрасные действия Медведева не оставили никаких шансов сопернику.

«Медведев работал идеально, потому что сейчас находится в блестящей форме, в расцвете сил», — сказал Жуков.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Джокович оштрафован на $5 тыс. за инцидент в финальном матче Открытого чемпионата США с Медведевым.

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