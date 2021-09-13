Медведев и Циципас квалифицировались на Итоговый турнир ATP 

Россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас досрочно отобрались на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

Об этом сообщается на сайте турнира.

Медведев и Циципас квалифицировались на турнир вслед за первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Итоговый турнир ATP пройдёт в Турине с 14 по 21 ноября. Действующим его победителем является Медведев.

12 сентября 25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема.

Ранее отец Медведева рассказал, как отреагировал на победу сына в финале US Open.