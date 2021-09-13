Отец Медведева рассказал, как отреагировал на победу сына в финале US Open

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Сергей Медведев, отец российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал о своих эмоциях после победы сына над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.
Отец Медведева рассказал, как отреагировал на победу сына в финале US Open
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«Спасибо за поздравления и поддержку! Вы помните и знаете, как это трудно — сделать из своего сына сына всей России. Эти две недели был будто где-то далеко, как в командировке. Часы Apple много дней показывали мерцательную аритмию на ЭКГ», — цитирует Сергея «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что был на удивление спокоен во время матча, а саму игру не смотрел. По его словам, во время встречи он просто лежал с закрытыми глазами и считал про себя до 600.

«И так снова и снова. Пока не вошла жена и не сказала: «Давай целоваться». Ночь почти не спал. А сейчас, утром, опять чувствую аритмию. Сегодня у меня в 13:30 кардиолог. Вот так приходят успех и победы к родителям чемпиона», — добавил Медведев-старший.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском мейджоре всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал исторической победу Медведева на US Open и отметил ангажированность публики.

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