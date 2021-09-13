Губерниев назвал исторической победу Медведева на US Open и отметил ангажированность публики

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

«Историческая победа! Публика была ангажирована. Даже было видно, глядя на физиономию. Великая победа. Новак — молодец, сказал прекрасные слова, слёзы у него на глазах. Теперь у нас есть в России ДаниловГрад», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По его мнению, эта победа является огромной для всего российского спорта, а Джокович волновался в этом матче, так как знал, что для него на кону стоит большая история.

«А Медведев был безупречен. Солнцем полна голова — мы чемпионы», — добавил Губерниев.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском мейджоре всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблдона».

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