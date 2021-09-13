Ольховский: теннис Медведева деморализовал Джоковича

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Чемпион «Ролан Гаррос» и Australian Open 1994 года в смешанном парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем, в финале US Open.
Ольховский: теннис Медведева деморализовал Джоковича
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«Феноменальный результат. Теннис Дани деморализовал Джоковича. Он не знал вообще, что делать, потому что Даня играл очень хорошо. Да, были ошибки, но Даниил рисковал великолепно, не давал Джоковичу играть в его стиле. В конце концов он не понимал, как обыграть Медведева. Вариантов у него было очень мало», — цитирует Ольховского «РБ Спорт».

Он также отметил, что Джокович психанул и сломал ракетку в том числе и из-за слишком хорошей игры соперника. По мнению эксперта, в таких матчах всегда присутствует давление и неудивительно, что большинство болельщиков поддерживали Джоковича, хотя немало людей болело и за россиянина.

«Ребята профессионалы, поэтому они справились с этой ситуацией», — добавил Ольховский.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском «мейджоре» всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее сообщалось, что Медведев и Стефанос Циципас квалифицировались на Итоговый турнир ATP.

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