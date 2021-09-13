Ольховский: теннис Медведева деморализовал Джоковича

Чемпион «Ролан Гаррос» и Australian Open 1994 года в смешанном парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем, в финале US Open.

«Феноменальный результат. Теннис Дани деморализовал Джоковича. Он не знал вообще, что делать, потому что Даня играл очень хорошо. Да, были ошибки, но Даниил рисковал великолепно, не давал Джоковичу играть в его стиле. В конце концов он не понимал, как обыграть Медведева. Вариантов у него было очень мало», — цитирует Ольховского «РБ Спорт».

Он также отметил, что Джокович психанул и сломал ракетку в том числе и из-за слишком хорошей игры соперника. По мнению эксперта, в таких матчах всегда присутствует давление и неудивительно, что большинство болельщиков поддерживали Джоковича, хотя немало людей болело и за россиянина.

«Ребята профессионалы, поэтому они справились с этой ситуацией», — добавил Ольховский.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском «мейджоре» всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее сообщалось, что Медведев и Стефанос Циципас квалифицировались на Итоговый турнир ATP.