Кафельников заявил, что Медведев превзошёл Джоковича по всем параметрам

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

«В финальной встрече Медведев превзошёл Джоковича по всем параметрам. Это было заметно с самого первого и до последнего гейма. Даниил расшатал игру Новака: серб потерялся и не знал, что делать на корте. Заслуженная победа Медведева! Больше и добавить нечего», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском мейджоре всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблдона».

Ранее чемпионка Игр в Токио Анастасия Павлюченкова призналась, что ей стало жалко Джоковича после поражения от Медведева.