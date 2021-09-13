Павлюченкова призналась, что ей стало жалко Джоковича после поражения от Медведева
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«Медведев сломал Джоковича, в том числе психологически. Мы видели, как Новак даже разрыдался. В какой-то момент мне стало его прямо реально жалко», — сказала Павлюченкова в эфире «Матч ТВ».
25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском мейджоре всего один сет.
Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблдона».
Ранее министр спорта России Олег Матыцин поздравил Медведева с победой на US Open.