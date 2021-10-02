«Мастерс» в Индиан-Уэллсе впервые за 21 год пройдёт без представителей «большой тройки»

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«Мастерс» в Индиан-Уэллсе впервые с 2000 года пройдёт без теннисистов «большой тройки».
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе впервые за 21 год пройдёт без представителей «большой тройки»
  • © AP Photo/Elise Amendola

Первая ракетка мира серб Новак Джокович объявил о снятии с турнира из-за недавнего поражения в финале Открытого чемпионата США — 2021.

Два других представителя «большой тройки» швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль не участвуют в соревнованиях из-за травм.

Таким образом, впервые за 21 год на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе не будет теннисистов «большой тройки».

Ранее сообщалось, что Карацев проиграл Димитрову в 1/4 финала теннисного турнира в Сан-Диего.

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