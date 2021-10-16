Тарпищев: Медведев прилетит в Москву для встречи с болельщиками

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что вторая ракетка мира Даниил Медведев прилетит в Москву для встречи с болельщиками, несмотря на снятие с Кубка Кремля.

«Даня обязательно будет в Москве, пообщается с болельщиками. Он прилетит с воскресенья на понедельник. В ближайшие дни удастся с ним пообщаться», — цитирует «Чемпионат» Тарпищева.

В этом сезоне 25-летний Медведев победил на турнирах ATP в Марселе и Санта-Понсе, а также выиграл «Мастерс» в Торонто и US Open. Кроме того, он выходил в финал Australian Open.

Кубок Кремля пройдёт с 16 по 24 октября в Москве.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал снятие с Кубка Кремля в Москве второй ракетки мира Даниила Медведева.