Тарпищев навал причины отказа Медведева от участия в Кубке Кремля

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал снятие с Кубка Кремля в Москве второй ракетки мира Даниила Медведева.
Тарпищев навал причины отказа Медведева от участия в Кубке Кремля
  • AP

«Договоренность об участии Дани Медведева была. Но понятно, что он получил большую нагрузку по сезону. На фоне усталости и нагрузок всем тяжело. У нас была оговорка: если его состояние будет не очень, то он может сняться», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Он напомнил, что 25-летнему спортсмену из Москвы в этом году ещё предстоит принять участие в «Мастерс» в Париже, итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Кубке Дэвиса.

«Надо учитывать состояние спортсмена, поэтому право выбора было за ним», — заключил он.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал снятие с Кубка Кремля в Москве второй ракетки мира Даниила Медведева.

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