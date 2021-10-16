В ФТР призвали уважать решение Медведева о снятии с Кубка Кремля
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«Мы все сожалеем, что Медведев не приедет в Москву, но он везде говорил, что примет решение исходя из своего состояния. Понятное дело, что после такого сезона ему была бы полезна пауза. Повторюсь, мы сожалеем, но такое решение нужно уважать. Вот мы и уважаем, всё абсолютно логично», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».
В этом сезоне 25-летний Медведев победил на турнирах ATP в Марселе и Санта-Понсе, а также выиграл «Мастерс» в Торонто и US Open. Кроме того, он выходил в финал Australian Open.
«ВТБ Кубок Кремля» пройдёт с 16 по 24 октября в Москве.
Ранее Евгений Кафельников отреагировал на снятие Медведева с Кубка Кремля.