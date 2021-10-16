В ФТР призвали уважать решение Медведева о снятии с Кубка Кремля

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал снятие с Кубка Кремля в Москве второй ракетки мира Даниила Медведева.

«Мы все сожалеем, что Медведев не приедет в Москву, но он везде говорил, что примет решение исходя из своего состояния. Понятное дело, что после такого сезона ему была бы полезна пауза. Повторюсь, мы сожалеем, но такое решение нужно уважать. Вот мы и уважаем, всё абсолютно логично», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».

В этом сезоне 25-летний Медведев победил на турнирах ATP в Марселе и Санта-Понсе, а также выиграл «Мастерс» в Торонто и US Open. Кроме того, он выходил в финал Australian Open.

«ВТБ Кубок Кремля» пройдёт с 16 по 24 октября в Москве.

Ранее Евгений Кафельников отреагировал на снятие Медведева с Кубка Кремля.