В ФТР призвали уважать решение Медведева о снятии с Кубка Кремля

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал снятие с Кубка Кремля в Москве второй ракетки мира Даниила Медведева.
В ФТР призвали уважать решение Медведева о снятии с Кубка Кремля
  • Reuters
  • © Jayne Kamin-Oncea

«Мы все сожалеем, что Медведев не приедет в Москву, но он везде говорил, что примет решение исходя из своего состояния. Понятное дело, что после такого сезона ему была бы полезна пауза. Повторюсь, мы сожалеем, но такое решение нужно уважать. Вот мы и уважаем, всё абсолютно логично», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».

В этом сезоне 25-летний Медведев победил на турнирах ATP в Марселе и Санта-Понсе, а также выиграл «Мастерс» в Торонто и US Open. Кроме того, он выходил в финал Australian Open.

«ВТБ Кубок Кремля» пройдёт с 16 по 24 октября в Москве.

Ранее Евгений Кафельников отреагировал на снятие Медведева с Кубка Кремля.

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