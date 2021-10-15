Кафельников отреагировал на снятие Медведева с Кубка Кремля
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«Это решение Даниила, ему нужно задавать вопрос. Может, Медведеву комфортно не играть перед родными болельщиками. Это вопрос, на который я не могу ответить», — цитирует Кафельникова Eurostavka.
В этом сезоне 25-летний Медведев победил на турнирах ATP в Марселе и Санта-Понсе, а также выиграл «Мастерс» в Торонто и US Open. Кроме того, он выходил в финал Australian Open.
«ВТБ Кубок Кремля» пройдёт с 16 по 24 октября в Москве.
Ранее Медведев объяснил своё решение сняться с Кубка Кремля.