Теннисист Медведев объяснил своё решение сняться с Кубка Кремля

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев объяснил, почему решил отказаться от участия в теннисном турнире Кубок Кремля в Москве.

«К сожалению, в этом году я не смогу выступить на Кубке Кремля. Турнир в Москве — это особенная возможность сыграть дома для русских болельщиков. Я заявился на турнир и надеялся его сыграть, но из-за столь насыщенного графика турниров в 2021 году почувствовал, что не могу, не готов физически выступать на 100%», — написал Медведев в Twitter.

По его словам, решение было непростым, но его пришлось принять, чтобы завершить сезон с хорошими результатами.

В этом сезоне 25-летний Медведев победил на турнирах ATP в Марселе и Санта-Понсе, а также выиграл «Мастерс» в Торонто и US Open. Кроме того, он выходил в финал Australian Open.

ВТБ Кубок Кремля пройдёт с 16 по 24 октября в Москве.

Ранее пресс-служба Кубка Кремля подтвердила снятие Медведева с турнира.