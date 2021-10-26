Медведев рассказал, как Джокович оказался для него полезнее психолога

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как серб Новак Джокович помог ему больше, чем психолог.

«Во время Открытого чемпионата США я много работал с психологом. Она пыталась помочь мне. Однако слова Джоковича после его поражения на Олимпиаде помогли мне больше, чем слова психолога. Он говорил, что все поражения на Олимпийских играх сделали его сильнее в преддверии предстоящих турниров», — цитирует Медведева Daily Express.

Напомним, что Медведев обыграл Джоковича в финале US Open. Это поражение стало причиной снятие сербского теннисиста с «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Ранее Потапова проиграла Томлянович на турнире WTA в Клуж-Напоке.