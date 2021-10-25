Карацев заявил, что будет стараться попасть на Итоговый турнир ATP-2021

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Россиянин Аслан Карацев после победы на Кубке Кремля по теннису 2021 года рассказал о своих ближайших планах.
Карацев заявил, что будет стараться попасть на Итоговый турнир ATP-2021
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Я действительно дебютирую в топ-20. Я ставил перед собой такую цель с командой. Это случилось сейчас, и я очень рад этом. Какая моя долгосрочная цель? Попасть на Итоговый турнир ATP в Турине. Постараюсь хорошо сыграть во всех оставшихся турнирах сезона», — цитирует Карацева пресс-служба Кубка Кремля.

Карацев в финале турнира Кубка Кремля одержал победу над хорватом Марином Чиличем со счётом 6:2, 6:4.

Для 28-летнего теннисиста это второй титул в карьере в одиночном разряде.

Напомним, что в предыдущих двух розыгрышах московского турнира победы также одержали россияне — Карен Хачанов и Андрей Рублёв. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Итоговый турнир ATP пройдёт в Турине 14—21 ноября.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карацева в финале Кубка Кремля.

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