Карацев заявил, что будет стараться попасть на Итоговый турнир ATP-2021
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«Я действительно дебютирую в топ-20. Я ставил перед собой такую цель с командой. Это случилось сейчас, и я очень рад этом. Какая моя долгосрочная цель? Попасть на Итоговый турнир ATP в Турине. Постараюсь хорошо сыграть во всех оставшихся турнирах сезона», — цитирует Карацева пресс-служба Кубка Кремля.
Карацев в финале турнира Кубка Кремля одержал победу над хорватом Марином Чиличем со счётом 6:2, 6:4.
Для 28-летнего теннисиста это второй титул в карьере в одиночном разряде.
Напомним, что в предыдущих двух розыгрышах московского турнира победы также одержали россияне — Карен Хачанов и Андрей Рублёв. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
Итоговый турнир ATP пройдёт в Турине 14—21 ноября.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карацева в финале Кубка Кремля.