Тарпищев оценил игру Карацева на Кубке Кремля

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Аслана Карацева в финале Кубка Кремля 2021 года.

«Карацев провёл уникальный сезон вне зависимости от того, как он закончится. По окончании турнира он войдёт в мировую двадцатку. Но сегодня он играл на десятку», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

Карацев в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов Кубок Кремля одержал победу над хорватом Марином Чиличем со счётом 6:2, 6:4.

Для 28-летнего теннисиста это второй титул в карьере в одиночном разряде.

Ранее экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение российской теннисистки Екатерины Александровой в финале Кубка Кремля.