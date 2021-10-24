Тарпищев оценил игру Карацева на Кубке Кремля
- РИА Новости
«Карацев провёл уникальный сезон вне зависимости от того, как он закончится. По окончании турнира он войдёт в мировую двадцатку. Но сегодня он играл на десятку», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».
Карацев в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов Кубок Кремля одержал победу над хорватом Марином Чиличем со счётом 6:2, 6:4.
Для 28-летнего теннисиста это второй титул в карьере в одиночном разряде.
Ранее экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение российской теннисистки Екатерины Александровой в финале Кубка Кремля.