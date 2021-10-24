Кафельников: очень обидное поражение Александровой в финале Кубка Кремля

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение российской теннисистки Екатерины Александровой в финале Кубка Кремля в Москве.

«Очень обидное поражение Александровой. Я не могу объяснить, что произошло в конце второго сета, безумие какое-то. Я думал, что после такой сумасшедшей второй партии третий сет будет совсем коротким. Но Катя собралась, дала бой, в конце даже подавала на титул. Они играли 2,5 часа, могло не хватить сил на концовку. Во втором сете, наверное, сыграл психологический момент. Можно сказать, что российской теннисистке не хватило везения», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в финале Александрова проиграла представительнице Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:4, 4:6, 5:7.

Ранее Александрова уступила Контавейт в финале Кубка Кремля.