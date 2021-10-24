Александрова уступила Контавейт в финале Кубка Кремля

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела стать чемпионкой турнира категории WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля» в Москве.

В решающем матче Александрова в трёх сетах проиграла представительнице Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:4, 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

Александрова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Контавейт — пять эйсов, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 15.

Отметим, что по ходу встречи Контавейт проигрывала со счётом 4:6, 0:4, однако подопечная Дмитрия Турсунова сумела вернуться в игру и взять семь геймов подряд. Для Контавейт это четвёртый титул в карьере.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $565 тыс. В 2019 году турнир выиграла швейцарка Белинда Бенчич, которая ранее отказалась от защиты титула. В 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.

Ранее Екатерина Александрова прокомментировала свой выход в финал Кубка Кремля.