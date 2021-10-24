Александрова уступила Контавейт в финале Кубка Кремля
- РИА Новости
В решающем матче Александрова в трёх сетах проиграла представительнице Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:4, 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.
Александрова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Контавейт — пять эйсов, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 15.
Отметим, что по ходу встречи Контавейт проигрывала со счётом 4:6, 0:4, однако подопечная Дмитрия Турсунова сумела вернуться в игру и взять семь геймов подряд. Для Контавейт это четвёртый титул в карьере.
Призовой фонд Кубка Кремля составил более $565 тыс. В 2019 году турнир выиграла швейцарка Белинда Бенчич, которая ранее отказалась от защиты титула. В 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.
Ранее Екатерина Александрова прокомментировала свой выход в финал Кубка Кремля.