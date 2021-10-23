Александрова — о выходе в финал Кубка Кремля: жаль, не удалось доиграть матч с Саккари
- РИА Новости
«Если честно, я не заметила в начале игры каких-то предпосылок, что матч досрочно закончится. Но год был тяжёлый, тяжело выдержать эту нагрузку. Я расстроилась, что не доиграла матч до конца. Желаю Марии скорейшего выздоровления», — цитирует Александрову «Чемпионат».
26-летняя уроженка Челябинска подчеркнула, что приложит все силы для того, чтобы победить в финале московского турнира Анетт Контавейт из Эстонии, поскольку ей очень хочется завоевать первый титул в этом году перед родными болельщиками.
«С Аннет мы играли один раз. Тот матч был сложный. Тем более теперь это будет финал», — добавила она.
В активе Александровой один титул WTA в карьере.
Ранее сообщалось, что Александрова досрочно вышла в финал Кубка Кремля по теннису.