Джокович: победа Медведева на US Open не стала для меня сюрпризом

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал прогресс российского теннисиста Даниила Медведева в сезоне-2021.

«Медведев совершенно точно прибавил. Его победа на US Open не стала для меня сюрпризом», — цитирует Джоковича пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

По его словам, 25-летний россиянин обладает невероятной подачей. А когда Медведев ловит ритм, то его процент попадания первым мячом очень высокий и точность невероятная.

«Это самая сильная сторона его игры. Его бэкхенд очень плоский, и с этой стороны Даниил как стена, вообще не ошибается», — добавил Джокович.

Последний раз россиянин и серб встречались в финале US Open. Тогда Медведев победил со счётом 6:4, 6:4, 6:4, впервые выиграв турнир Большого шлема.

Медведев идёт на второй позиции в рейтинге ATP.

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