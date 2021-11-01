Джокович: победа Медведева на US Open не стала для меня сюрпризом
- AP
«Медведев совершенно точно прибавил. Его победа на US Open не стала для меня сюрпризом», — цитирует Джоковича пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
По его словам, 25-летний россиянин обладает невероятной подачей. А когда Медведев ловит ритм, то его процент попадания первым мячом очень высокий и точность невероятная.
«Это самая сильная сторона его игры. Его бэкхенд очень плоский, и с этой стороны Даниил как стена, вообще не ошибается», — добавил Джокович.
Последний раз россиянин и серб встречались в финале US Open. Тогда Медведев победил со счётом 6:4, 6:4, 6:4, впервые выиграв турнир Большого шлема.
Медведев идёт на второй позиции в рейтинге ATP.
Ранее Медведев рассказал, как Джокович оказался для него полезнее психолога.