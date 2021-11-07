Медведев не смог защитить титул чемпиона теннисного «Мастерса» в Париже
- Reuters
Встреча, которая прошла на центральном корте дворца спорта «Берси» в столице Франции, завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу первой ракетки мира.
Игра продолжалась 2 часа 14 минут.
В последний раз матч между Джоковичем и Медведевым состоялся в финале US Open 2021, где россиянин одержал победу.
Счёт по личным встречам — 6:4 в пользу сербского теннисиста.
Призовой фонд турнира составляет порядка €3 млн.
25-летний москвич в финале турнира 2020 года переиграл Александра Зверева из Германии (5:7, 6:4, 6:1).
Ранее Медведев поделился ожиданиями от финала «Мастерса» с Джоковичем.