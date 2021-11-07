Медведев не смог защитить титул чемпиона теннисного «Мастерса» в Париже

Россиянин Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу из Сербии в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Париже.

Встреча, которая прошла на центральном корте дворца спорта «Берси» в столице Франции, завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу первой ракетки мира.

Игра продолжалась 2 часа 14 минут.

В последний раз матч между Джоковичем и Медведевым состоялся в финале US Open 2021, где россиянин одержал победу.

Счёт по личным встречам — 6:4 в пользу сербского теннисиста.

Призовой фонд турнира составляет порядка €3 млн.

25-летний москвич в финале турнира 2020 года переиграл Александра Зверева из Германии (5:7, 6:4, 6:1).

Ранее Медведев поделился ожиданиями от финала «Мастерса» с Джоковичем.