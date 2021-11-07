Уверенность Касаткиной и наглость Самсоновой: как сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг

Женская сборная России по теннису стала триумфатором первого розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг. Эта победа стала для национальной команды первой с 2008 года, когда турнир ещё назывался Кубок Федерации. В финале подопечные Игоря Андреева сломили сопротивление Швейцарии, даже не играя парную встречу. Сначала Дарья Касаткина за 79 минут разгромила Хиль Тайхман, а затем Людмила Самсонова сенсационно в трёх сетах взяла верх над олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич, став главным открытием турнира в Праге. Обладательницами трофея также стали Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.

Теннисный Кубок Федерации, сменивший название на Кубок Билли Джин Кинг, одно время считался чуть ли не карманным турниром для женской сборной России. В середине нулевых это была практически непобедимая команда, завоевавшая трофей четыре раза за пять лет. Но это доминирование исчезло так же быстро, как и началось. После 2008 года российские теннисистки три раза выходили в финал, но больше титулов так и не завоевали. В последний раз они были в шаге от чемпионства в 2015 году, но тогда даже приезд Марии Шараповой в команду не помог обыграть сборную Чехии на пражской «O2 Арене».

Спустя шесть лет история практически повторилась. Россиянки снова прошли весь турнир без поражений и добрались до финала, проходившего на всё том же корте в чешской столице. В составе команды даже вновь оказалась Анастасия Павлюченкова. Но вот соперник был уже совсем другим. Вместо чешской команды, которая наряду с российской считалась главным фаворитом турнира, в решающую стадию пробилась сборная Швейцарии. Она как раз и выбила хозяек соревнований на групповой стадии, после чего во второй раз в своей истории стала финалистом Кубка.

Финальную серию открыл матч Дарьи Касаткиной с одним из открытий обновлённого турнира — Хиль Тайхман. 39-я ракетка мира феноменально играла как в паре с лидером команды Белиндой Бенчич, так и в одиночке. Достаточно сказать, что 24-летняя теннисистка ни разу не отдала больше трёх геймов за сет.

Впрочем, то же самое можно было сказать и о Касаткиной, но она до решающего матча выходила на корт всего один раз. При этом нехватки игровой практики россиянка совсем не испытывала. Матч с Тайхман она начала с брейка под ноль, после чего выиграла ещё четыре гейма подряд. Швейцарке удалось лишь избежать «баранки», взяв по разу чужую и свою подачу. После этого Касаткина с первой попытки реализовала тройной сетбол.

Во второй партии такого разгрома уже не было. На приёме Касаткиной стало ощутимо сложнее, и моментов для атаки у неё уже долго не возникало. Но когда борьба стала более упорной, было очевидно, что нервы крепче всё-таки у российской теннисистки. Со счётом 6:4 она выиграла второй сет и принесла первое очко из двух, необходимых для победы в финале.

She does it in straight sets! ⚡️@DKasatkina defeats Jil Teichmann 6⃣-2⃣ 6⃣-4⃣ in the first match of the final#BJKCupFinalspic.twitter.com/MemrwJR3a8 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 6, 2021

Следующий матч изначально был предназначен уже для первых номеров своих сборных. Олимпийской чемпионке Бенчич должна была противостоять Анастасия Павлюченкова, однако 12-я ракетка мира на корт не вышла. За два часа до матча стало известно, что финалистка «Ролан Гаррос» получила травму колена.

Вместо неё играть пришлось Людмиле Самсоновой, и в таком выборе Андреева была своя логика. В этом сезоне 22-летняя россиянка, ранее представлявшая Италию, дважды встречалась с Бенчич и обыгрывала её, занимая при этом более низкие места в рейтинге WTA. Одна из побед состоялась в финале июньского турнира в Берлине, что принесло Самсоновой первый профессиональный титул. Но накануне их третьей встречи уроженка Оленегорска провела пять сетов на кортах «O2 Арены», и это могло оказать негативное влияние на её игру в финале.

Также по теме Шесть лет спустя: женская сборная России по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг Российские теннисистки вышли в финал Кубка Билли Джин Кинг, ранее известного как Кубок Федерации. Команда под руководством Игоря...

Поначалу матч складывался для Самсоновой неплохо. После обмена геймами она сделала брейк, но удержать затем свою подачу не смогла. Она допустила две подряд двойные ошибки, после чего не смогла отыграться. Чтобы настроиться на вторую подачу, Самсонова очень долго чеканила мяч, чем сильно выводила Бенчич из себя. Доходило до того, что та даже жаловалась судье на россиянку, хотя она действовала в рамках правил.

В конце концов швейцарка не вытерпела, и в восьмом гейме просто отвернулась, чтобы поправить напульсник, когда Самсонова во второй раз вводила мяч в игру. Розыгрыш остался за Бенчич, которая быстро сделала брейк и выиграла четыре очка при подаче на сет. В перерыве супервайзер турнира предупредила, что в следующий раз её накажут за задержку времени, на что олимпийская чемпионка отреагировала с нескрываемым возмущением.

Самсоновой в проигранном сете стоило винить в первую очередь себя, так как она допустила в нём 16 невынужденных ошибок против трёх у соперницы. Хватало осечек у россиянки и в начале второй партии, в которой страсти из-за долгой чеканки снова накалились. Бенчич продолжила на повышенных тонах говорить с судьёй, требуя прекратить это. Гейм растянулся на десять минут, за это время Самсонова отыграла четыре брейк-поинта и всё-таки поставила точку эйсом.

В следующих четырёх геймах девушки прочно удерживали свои подачи. Перелом наступил при счёте 3:2 в пользу Самсоновой. Россиянка заиграла на таких скоростях, которые Бенчич не могла поддерживать в начале второго часа игры. Такой теннис очень подходил 40-й ракетке мира, и даже если она ошибалась, то сразу же отыгрывалась. Самсонова сделала ключевой брейк и вплоть до конца партии удерживала преимущество.

It's all square as @LiudaSamsonova takes the second set 6⃣-3⃣



A strong shot as the match moves into a decider#BJKCupFinalspic.twitter.com/LVjkZwxJTr — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 6, 2021

Первый гейм третьего сета стал продолжением предыдущего. В нём Самсонова мастерски заставляли Бенчич ошибаться либо сама исполняла неберущиеся удары. Стало казаться, что россиянка поймала кураж, на котором легко сможет закончить матч в пользу своей команды, но швейцарка ещё не сдалась. Бенчич героически выиграла третий гейм, отыграв три брейк-поинта.

Это действительно остудило Самсонову, которая больше всерьёз не покушалась на чужую подачу, а свою удерживала с некоторым трудом. Она стала экономить силы и играть уже не так раскованно, но именно это и нужно было ей, чтобы к середине третьего часа сохранять концентрацию. Когда Самсонова заработала двойной матчбол, свой шанс она не упустила.

The moment RTF sealed their fifth Billie Jean King Cup title! 👏 #BJKCupFinalspic.twitter.com/gz8FmctnyI — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 6, 2021

Сборная России стала первым обладателем Кубка Билли Джин Кинг, а с учётом Кубка Федерации отпраздновала пятую победу на турнире и первую с 2008 года. Это позволило обойти Италию в списке самых титулованных команд и сравняться с Испанией, занимающей четвёртую строчку вслед за США (18 побед), Чехией (11) и Австралией (7).