Павлюченкова уступила Коллинз в полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от американки Даниэль Коллинз в матче полуфинала командного Кубка Билли Джин Кинг в Праге.

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты и завершилась со счётом 7:6 (11:9), 6:7 (2:7), 2:6.

Таким образом, счёт в противостоянии сборных России и США стал равным — 1:1.

Решающей игрой за выход в финал станет парный матч. На него у россиянок заявлены Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова, а у Соединённых Штатов — Шелби Роджерс и Коко Вандевей.

Ранее сообщалось, что Людмила Самсонова победила Слоан Стивенс в первом полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг.